Erhvervsliv: Slæk på lønkrav til udenlandske it-folk

It-ingeniører, softwareudviklere og it-konsulenter.



Dansk Erhverv vil have politikerne til at gøre det lettere for de udenlandske it-specialister at komme til Danmark og få et arbejde.



Det skal ske ved at sænke kravet til deres lønindtægt fra 408.000 til 323.198 kroner årligt, lyder det fra Stine Pilegaard Jespersen, underdirektør i Dansk Erhverv.



"Vi mangler it-eksperter, og det er svært for de danske virksomheder at få den rigtige arbejdskraft," siger hun.



Ændringen er afgørende for dansk erhvervsliv, hvis virksomhederne skal følge med den digitale udvikling og konkurrere inden for moderne teknologi, lyder det fra organisationen.



I dag kræves det, at udlændinge uden for EU tjener minimum 408.000, hvis de skal arbejde i Danmark. Det skal sikre, at det kun er den højtuddannede arbejdskraft, der kommer her til.



Men med Dansk Erhvervs forslag skal kravet til unge under 30 år, der bor uden for EU og arbejder i it-branchen, sænkes til, hvad der svarer til det, en nyuddannet bachelor i den offentlige sektor får.



"Vi skal tiltrække og få nyuddannede og højtuddannede specialister, som kan give danske virksomheder mulighed for at skabe øget vækst og beskæftigelse, siger Stine Pilegaard Jespersen.



Forslaget skal hverve unge fra blandt andet Indien, Kina, Tyrkiet og USA, hvor der er mange specialister inden for ny teknologi, lyder det.



Hos den danske it-virksomhed Seluxit, der leverer internetekspertise, tror man netop, at en lavere startløn vil gøre det lettere at få de mest kvalificerede medarbejdere.



Det mener Daniel Lux, der er administrerende direktør i Seluxit.



"Det gør ondt på en lille virksomhed som vores at betale så meget."



"Vi vil helst ansætte unge talenter, for så kan vi lære dem op fra bunden. Men det er svært, når vi skal betale dem en meget høj løn fra starten," siger han.



I 2030 vil Danmark mangle 19.000 it-specialister, vurderer foreningen IT-Branchen. Og derfor skal der reageres nu, mener Dansk Erhverv.



/ritzau/