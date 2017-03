Relateret indhold Tilføj søgeagent Sydbank Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Sydbank

De amerikanske forbrugeres syn på økonomien steg i marts til det højeste niveau siden december 2000, hvilket ifølge cheføkonom i Sydbank Jacob Graven skyldes en stærk jobskabelse. Endnu har amerikanerne dog afholdt sig fra en decideret forbrugsfest.



"Selv om der er en tendens til, at amerikanerne bruger flere penge, når de ser lyst på den økonomiske situation, så er der foreløbig ikke tegn på en forbrugsfest. Forbruget har været den primære trækkraft for amerikansk økonomi i de seneste år, men tempoet har været relativt behersket," skriver Jacob Graven i et notat.



"Vi forventer, at amerikanerne vil lade pengene sidde lidt løsere i den kommende tid, men indtil skattelettelserne kan mærkes hos den enkelte, vil fremgangen sandsynligvis forblive behersket," tilføjer han.



Den amerikanske forbrugertillid viste tirsdag en stigning i marts til 125,6 fra 116,1 måneden før, hvilket var en markant positiv overraskelse, idet der ifølge et estimat fra Bloomberg News var ventet en opgørelse på 114,0. Tallet for februar blev i øvrigt revideret fra oprindeligt oplyst 114,8.



"Mange forventede ellers, at amerikanerne var blevet lidt mere skeptiske i lyset af højere inflation og tvivl om Trumps evne til at gennemføre sine valgløfter."



"En stor del af forklaringen på den store optimisme er, at der i de seneste år er blevet skabt millioner af nye arbejdspladser i USA, så der i dag er tæt på fuld beskæftigelse. Samtidig har Trumps løfter om skattelettelser og aktiekurser på rekordhøje niveauer løftet stemningen yderligere," vurderer Jacob Graven.



/ritzau/FINANS