Danske Bank skruer lidt op for skønnet for væksten i dansk økonomi i bankens nye økonomiske prognose.



Banken ser nu en vækst i indeværende år på 1,7 pct. mod et vækstskøn på 1,5 pct. i den tidligere prognose. Til gengæld er skønnet for væksten næste år reduceret til 2,10 pct. fra 2,1 pct. i den foregående prognose.



Men begejstringen for vækstudsigterne er ikke udelt.



"Det står klart, at dansk økonomi er langt inde i et opsving. Vi har fire år i træk haft kraftig fremgang i beskæftigelsen og nærmer os en situation, hvor der ikke længere er store uudnyttede ressourcer i dansk økonomi. Men den vækst, virksomhederne ser, er i kroner og øre stadig meget begrænset," skriver bankens økonomer i prognosen.



"Den momsregistrerede omsætning i danske virksomheder steg 1,9 pct. sidste år. Det skal ses i forhold til en gennemsnitlig vækst på 3,8 pct. om året over de sidste 25 år. Den aktuelle situation opleves i store dele af erhvervslivet som fortsat stagnation snarere end som noget, der er tæt på toppen af en højkonjunktur - bortset fra, at det er blevet sværere at skaffe kvalificeret arbejdskraft," fremgår det af prognosen.



