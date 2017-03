Relateret indhold Tilføj søgeagent Nordea

Der er forår i verdensøkonomien.



Det konstaterer Nordeas cheføkonom, Helge J. Pedersen, i bankens seneste prognose.



"Nøgletallene indikerer, at vækstmomentet er taget til over de seneste måneder. Og for første gang i flere år tegner der sig et billede af et synkront opsving i alle verdensdele," konstaterer han.



De bedre vækstudsigter for verdensøkonomien skyldes blandt andet, at den økonomiske politik er blevet finjusteret. Dertil kommer, at pengepolitikken fortsat er ekstremt lempelig, men finanspolitikken er i mange lande ikke i samme udstrækning som tidligere orienteret mod at reducere budgetunderskud og gæld.



Helge J. Pedersen fremhæver også, at olie- og råvarepriserne har rettet sig.



"Det har haft stor betydning for de råvareproducerende lande, herunder Brasilien og Rusland, som er på vej ud af recessionens skygge," konstaterer han.



Med baggrund i udsigterne mener han, at der er grund til at udvise en forsigtig optimisme for fremtiden.



Nordea opjusterer derfor sine vækstskøn for verdensøkonomien for 2017 og 2018 til henholdsvis 3,5 pct. og 3,7 pct. efter en fremgang på blot 3,1 pct. i 2016.



Der er dog også usikkerhed i forhold til bankens hovedscenarie.



"Den globale usikkerhed synes dog større end set længe illustreret ved Storbritanniens kommende udtræden af EU, afgørende valg i Europa, et politisk paradigmeskifte i USA samt store geopolitiske udfordringer," påpeger Helge J. Pedersen, men fremhæver, at usikkerheden indtil videre ikke har ført til større volatilitet på de finansielle markeder.



ritzau/FINANS