Færre chefer forventer at sende danske job til udlandet

Efter årtier, hvor danske selskaber har sendt job og opgaver til udlandet, ser kurven ud til at være knækket.



Det indikerer en ny rapport fra revisionshuset PwC ifølge Berlingske.



Administrerende direktør i PwC Mogens Nørgaard Mogensen har et bud på hvorfor:



"En af årsagerne kan være, at de danske topledere ved hjælp af digitale muligheder og særligt robotteknologi inden for en kort årrække kan hjemtage nogle af de opgaver, som de før i tiden har outsourcet," siger direktøren til Berlingske.



Ifølge undersøgelsen forventer 27 procent af de adspurgte chefer, at de vil sende job og opgaver til udlandet i det kommende år.



Det er et markant fald fra resultatet af samme undersøgelse i 2016. Da planlagde 52 procent at outsource.



I 2014 og 2015 lå tallet over 40 procent.



Opgaver og job er i en periode blevet flyttet tættere på Danmark.



Tendensen har været, at virksomheder ikke længere flyttede så mange job til Asien, da der ofte kan være store problemer med kvalitet, fusk og korruption.



Derudover er udgifterne til arbejdskraft i lande som Kina steget betydeligt siden før finanskrisen.



Men nu er tendensen altså, at jobbene kommer helt hjem til Danmark.



Og her spiller teknologi og robotter ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd også en rolle.



"Robotternes indtog betyder, at det mest manuelle arbejde ikke længere behøver at blive varetaget af mennesker."



"Det gør det samtidig overflødigt at flytte det mest manuelle arbejde til udlandet," siger tænketankens cheføkonom, Erik Bjørsted, til Berlingske.



Hos Dansk Industri genkender vicedirektør Kent Damsgaard tendensen.



"Der er stadig en benhård konkurrence om fremtidens job. Men vi har fået en ekstra chance i Danmark, fordi vi er gode til at tage imod ny teknologi og tilpasse vores produktion og arbejdsstyrke til den."



"Derfor ser vi, at der kommer flere danske job," siger Kent Damsgaard.



/ritzau/