Tyskland: IFO-måling vidner om solid vækst

Opsvinget har fået godt tag i Tysklands økonomi, hvor indkøbschefernes forventningsindeks, IFO, vidner om tiltagende aktivitet blandt et flertal af tyske virksomheder.



IFO-indekset steg til det højeste niveau i seks år i marts, hvor indekset nåede 112,3 mod 111,0 måneden før. Det var en positiv overraskelse fra økonomer, der havde ventet en værdi på 111,1 ifølge Bloomberg.



Hos Nordea ser chefanalytiker Holger Sandte IFO-tallene som en bekræftelse på, at økonomien er i god gænge.



- IFO peger på meget solid vækst i den tyske økonomi, også ud over første kvartal. Samtidig underbygger det vores forventninger om, at investeringerne vil spille en større rolle i at drive væksten på et tidspunkt hvor de private står over for nogen modvind i form af højere inflation, skriver Holger Sandte i en kommentar.



I Sydbank peger cheføkonom Jacob Graven på, at forårsstemningen blandt virksomheden kommer på et tidspunkt, hvor den tyske økonomi i forvejen er i topform.



Det betyder også, at den ellers gode nyhed er forbundet med en vis form for risiko på den længere bane.



- Den største risiko for tysk økonomi er, at den brænder varm og bliver overophedet med alt for kraftige løn- og prisstigninger. Med rekordlav arbejdsløshed er det ikke mange ressourcer tilbage i økonomien. Her og nu er risikoen for overophedning dog lille. Lønstigningerne er bemærkelsesværdigt beskedne og optimismen i virksomhederne er stor, konstaterer Jacob Graven.



Ifo-respondenternes vurdering af det nuværende forretningsklima steg i marts til 119,3 fra 118,4 måneden før. Til sammenligning havde økonomerne ventet indeks 118,3.



Endelig steg forventningsindekset til 105,7 fra 104,0. Økonomerne havde ifølge Bloomberg ventet en stigning i forventningsindekset til 104,3.



Det tyske IFO-indeks dækker over omtrent 7000 tyske selskabers opfattelse af det nuværende forretningsklima, og hvordan de venter, at de næste seks måneder vil blive.



/ritzau/FINANS