Underskud på de offentlige finanser skrumpede sidste år

Det går den rigtige vej, selv om der fortsat er underskud på de offentlige finanser.



Den offentlige saldo udviste ifølge Danmarks Statistik sidste år et minus på 18,6 milliarder kroner, hvilket er 8,6 milliarder mindre end året før.



Og faldet er rent faktisk større end som så. I 2015 havde staten nemlig en række engangsindtægter, hovedsageligt som følge af omlægningen af kapitalpensionsordningen.



Trækker man dem ud af regnskabet, er den faktiske forbedring på hele 33,6 milliarder kroner.



Alt i alt er der tale om en positiv overraskelse, vurderer Tore Stramer, der er cheføkonom i Nykredit.



- Regeringen forventede tilbage i december, at underskuddet for 2016 ville ende på 29,3 milliarder kroner, svarende til 1,6 procent af bnp.



- Der er altså også tale om en overraskelse af de større. Hele 10,7 milliarder kroner af budgetunderskuddet er lige pludseligt pist væk, skriver han i en kommentar.



Tore Stramer advarer dog mod, at der kan være tale om midlertidige forskydninger, og blandt andet af den grund må dagens tal ikke bruges som løftestang for finanspolitiske lettelser.



Samme opfattelse har Steen Bocian, der er cheføkonom hos Dansk Erhverv.



- Beskæftigelsen steg sidste år med knap 50.000 personer, og der begynder at være flaskehalsproblemer på arbejdsmarkedet.



- Det taler for, at der trædes på den finanspolitiske bremse. Vi bør sigte efter at have overskud på de offentlige finanser over de kommende år, mener han.



Ifølge Danmarks Statistik steg de offentlige udgifter sidste år med 0,9 procent mod en stigning på 1,7 procent fra 2014 til 2015.



/ritzau/