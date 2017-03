Ruslands centralbank: Olieprisen vil falde med 20 procent i år

Selvom olieprisen allerede er faldet med 10 pct. i løbet af marts til ca. 50 dollar per tønde, så er olienedturen langt fra slut for i år.



I hvert fald ikke, hvis man skal tro den russiske centralbank, Bank of Russia.



Centralbanken, der har hjemme i det mest energieksporterende land i verden, vurderer ifølge Bloomberg, at olieprisen skal ned i 40 dollar i løbet af 2017 - et fald på 20 pct.



"Finansministeriet, kabinettet og centralbanken i Rusland er forsigtige i deres forventninger af landets vækst, der stadig i stor stil er drevet af olieprisen," siger Piotr Matys, valutastrateg i den hollandske bank Rabobank til Bloomberg.



"Det er bedre at være forsigtig og blive positivt overrasket end at være for optimistisk og ende med at blive skuffet," fortsætter Piotr Matys.



Opec begrænser produktionen



Rusland er en vigtig spiller i Organisationen af Olieproducerende Lande (Opec). Netop Opec har aftalt, at skære ned i olieproduktionen for at begrænse udbuddet og dermed sende olieprisen op.



Men der hersker tvivl om, hvorvidt Opec vil forlænge aftalen om at begrænse produktionen, når olielandene skal tage den beslutning til maj.



Allerede i denne weekend mødes Opec-landene i Kuwait for at drøfte aftalen om begrænsningen af olieproduktionen.



Hvis aftalen ikke bliver forlænget, kan det meget vel sende olieprisen ned omkring 40 dollar, skriver Bloomberg, og det er netop det, som Rusland forbereder sig på.



"Den russiske centralbank og finansministerium holder fast i den konservative vurdering med en oliepris på 40 dollar, fordi Rusland vil være klar til at beskytte sig selv i værste tilfælde," siger Elina Ribakova, økonom i Deutsche Bank AG til Bloomberg.



40 dollar indtil 2019



Bank of Rusia forventer, at olieprisen vil holde sig på omkring 40 dollar fra slutningen af 2017 og ind i både 2018 og 2019.



I de russiske statsbudgetter er der også indregnet en oliepris på 40 dollar for 2017 til 2019.



Det er ikke alle , der er lige så pessimistiske på olieprisens vegne som den russiske centralbank. Ifølge en rundspørge foretaget af Bloomberg blandt analytikere, vil olieprisen stige med 16 pct. i løbet af 2017 til ca. 58 dollar.



Den danske regering forventer også, at olieprisen skal stige - men først i 2018. Regeringens økonomiske redegørelse fra december forudser, at olieprisen vil ligge på 50 dollar i gennemsnit i 2017.



I 2018 vil olieprisen stige til 58 dollar per tønde, står der i regeringens økonomiske redegørelse.