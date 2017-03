Privatansatte får to procents stigning i reallønnen

Efter en slutspurt hos forligsmanden er overenskomstforhandlingerne for privatansatte nået i hus. Der er nu indgået aftaler om forlig for 500.000 ansatte på LO og Dansk Arbejdsgiverforenings område.



LO fremhæver, at lønnen forventes at stige med cirka syv procent over de næste tre år. Det svarer til en forbedring af reallønnen på over to procent.



"Vi har diskuteret med hinanden, men vi har også fundet rigtigt gode løsninger," siger LO-formand Lizette Risgaard om overenskomstforliget.



"Der er lidt mere end syv procent, men også en masse goder, som lønmodtagerne også får glæde af," siger hun og fremhæver blandt andet flere seniorfridage og fuld løn under forældreorlov.



I alt skal 600.000 privatansatte have nye overenskomster. En del af dem står uden for LO og DA's område. Her er et af de største områder finanssektoren, hvor der faldt forlig på plads 1. marts.



Også arbejdsgiverne er tilfredse. DA's direktør Jacob Holbraad glæder sig over "en samlet fornuftig løsning".



"Den er afstemt med det konjunkturbillede, vi ser. Vi har lavet en særdeles god aftale med elementer til glæde for arbejdsgiverne, og der er elementer til gavn for lønmodtagerne," siger han.



Resultat klar 20. april



Ifølge forligsmand Ole Hasselgaard skal der hen over weekenden "rettes et par kommaer". Men herefter bliver resultaterne sendt til afstemning blandt organisationernes medlemmer, og afstemningsresultatet ligger så klar 20. april.



Overenskomstforhandlingerne blev for alvor indledt i januar, hvor blandt andet repræsentanter for industriens arbejdsgivere og lønmodtagere satte sig til forhandlingsbordet.



12. februar blev industriens parter enige om et forlig, og siden er forlig forhandlet på plads i andre sektorer - med transport, byggeri og handel som de største områder.



16. marts lød status fra forligsmanden, at aftaler for 85 procent af de privatansatte var faldet på plads.



Herefter indledte forligsmanden forhandlinger med LO og DA om en samlet mæglingsskitse for de overenskomster, hvor parterne ikke har kunnet blive enige.



Det gælder omkring 40.000 ansatte - blandt andre VVS'erne, frisørerne, slagterne og ansatte i hotel- og restaurationsbranchen.



Mæglingsskitsen, som blev præsenteret fredag, trækker på de resultater, der er opnået på de toneangivende områder.



