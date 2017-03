Antallet personer på offentlig forsørgelse i Danmark fortsætter med at falde.



Fra tredje til fjerde kvartal i 2016 faldt antallet af offentligt forsørgede med 6900 personer til 739.400 - svarende til et fald på 0,9 procent. Det oplyser Danmarks Statistik.



Antallet toppede i første kvartal 2010 og er siden da faldet støt med over 100.000. Og det er glædeligt, lyder det fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.



"Antallet af overførselsmodtagere voksede kraftigt i begyndelsen af krisen, men siden 2010 er antallet på overførselsindkomst faldet. Det ligger i dag under niveauet før krisen," skriver Erik Bjørsted, cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.



"Faktisk var andelen på overførselsindkomst i 2016 den laveste i mere end 20 år. Det er bestemt værd at glæde sig over," lyder det.



Opgørelsen fra Danmarks Statistik dækker 16-64-årige og tæller ikke SU-modtagere med.



