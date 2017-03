Japansk PMI-tillid daler en smule i marts

Tilliden til fremtiden i den japanske fremstillingssektor er dalet en smule i marts efter flere måneder med stigende positive tillidstal. Det viser det foreløbige PMI-indeks fra Markit Economics og Nikkei fredag morgen.



PMI-indekset for den japanske fremstillingssektor viser en aflæsning på 52,6 i marts mod en opgørelse til 53,3 i februar.



"Selvom de økonomiske data signalerer en langsommere ekspansion i marts, peger de seneste PMI-data igen på en ekspanderende japansk fremstillingsvirksomhed økonomi i et anstændigt tempo," vurderer økonom Paul Smith fra Markit Economics i en kommentar.



Han peger på, at data er i overensstemmelse med en underliggende vækst i fremstillingsvirksomhederne lige under 2,0 pct.



Nye ordrebøger viser fortsat en solid vækst, hvilket støttes af en svagere yen.



De officielle PMI-data offentliggøres i næste uge.



/ritzau/FINANS