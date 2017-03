Relateret indhold Artikler

En spirende optimisme breder sig blandt de danske forbrugerne. Det giver genklang i forbrugertillidsindekset, der i marts steg til 6,2 fra 4,8 måneden før, fremgår det af tal fra Danmarks Statistik. Det er det højeste niveau siden august 2015, og indikerer at danskerne er i strålende humør.



- Der er tydelige forårsfornemmelser hos de danske forbrugere. Det er naturligvis rigtig positivt og giver et fint praj om, at forbrugsopsvinget kører fint derudaf, skriver Tore Stramer, der er cheføkonom ved Nykredit.



- Forbrugernes stigende humør skal helt naturligt ses i lyset af, at danskernes privatøkonomi er i god form. Det skyldes kort og godt, at den private beskæftigelse stiger pænt, renteniveauet er meget lavt og de fleste danskere har en rigtig fin reallønsfremgang, skriver Tore Stramer i en kommentar.



Det er makroøkonom ved Sydbank Søren V. Kristensen enig i.



- Forbrugerne har en ganske god grund til at være optimistiske netop nu, hvor både arbejds- og boligmarkedet udvikler sig ganske stærkt, skriver han.



- Forbrugerne tror også fortsat på, at arbejdsløsheden vil falde i løbet af det næste års tid. Det er et af de allervigtigste parametre, for det vidner om, at danskerne bekymrer sig mindre om at miste jobbet end tidligere. Det giver en tryghed og kan være medvirkende til, at man tør bruge nogle penge, skriver Søren V. Kristensen i en kommentar.



Han peger samtidig på, at det ikke er fordi, danskerne har mistet fornuften. Selv om der er højt humør, er stemningen ikke blevet lalleglad.



- Dagens tal indikerer, at dansk økonomi fortsat vil få medvind fra større købelyst hos de danske forbrugere, men der bliver næppe tale om en forbrugsfest, skriver Søren V. Kristensen.



Det er cheføkonom ved Jyske Bank, Niels Rønholt, helt enig i.



- Danskerne er ikke jubeloptimister, men dog optimister, slår han fast i en kommentar.



Indikatorerne for familiens situation og Danmarks økonomiske situation i dag er henholdsvis 3,1 og 9,6, hvor gennemsnittet for disse indikatorer i det seneste halve år er henholdsvis 3,9 og 4,4.



/ritzau/FINANS