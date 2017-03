Forbrugerne har fundet forårsoptimismen frem

Efter en periode med svigtende forbrugertillid er der godt nyt i Danmarks Statistiks månedlige opgørelse over forbrugerforventninger.



Forbrugertilliden er opgjort til 6,2 i marts. Det er højere end måneden før, hvor tallet hed 4,8.



Det er det højeste niveau siden august 2015, og det er samtidig højere end de seneste seks måneders glidende gennemsnit.



Det vidner derfor om, at danskerne ser mere positivt på deres økonomiske situation end længe set.



Samtidig er forventningen om, at arbejdsløsheden vil falde endnu mere, blevet forstærket.



- Det er et af de allervigtigste parametre, for det vidner om, at danskerne bekymrer sig mindre om at miste jobbet end tidligere.



- Det giver en tryghed og kan være medvirkende til, at man tør bruge nogle penge, lyder vurderingen fra Søren V. Kristensen, der er makroøkonom hos Sydbank.



Han mener således, at dagens tal indikerer, at dansk økonomi fortsat vil få medvind fra danskernes købelyst.



Det er særligt indikatoren, der undersøger forventningerne til Danmarks økonomiske situation om et år, hvor fremgangen er mest markant fra 3,3 i februar til 8,5 i marts.



Forbrugertillidsindikatoren udregnes på baggrund af en rundspørge blandt tilfældigt udvalgte danskere.



Er den positiv, er forventningerne til fremtiden også positive - og omvendt, hvis den er negativ.



/ritzau/