Industrien beskæftiger flere i udlandet end herhjemme

Det er ikke kun beskæftigelsen herhjemme, der vokser og har det godt.



Danmarks Statistiks opgørelse over danske virksomheders datterselskaber i udlandet viser, at der også er gang i hjulene ude omkring.



Faktisk er 1,35 millioner mennesker ansat i danske virksomheders udenlandske virksomheder.



Og ser man alene på industrien er der i udlandet 74.500 flere ansatte, end industrien selv beskæftiger herhjemme.



Tallet er ifølge Nykredits cheføkonom Tore Stramer et udtryk for, at danske virksomheders investeringer de senere år i højere grad er foretaget uden for landets grænser.



Og mens det naturligvis havde været positivt, hvis de nye arbejdspladser var blevet i Danmark, så er billedet ikke entydigt sort-hvidt.



For investeringerne i udlandet er som oftest drevet af et ønske om at øge danske virksomheders konkurrenceevne.



- Det har vist sig at være en succes for mange virksomheder, da investeringerne kaster et betydeligt afkast af sig, der sendes tilbage til Danmark og dermed bidrager til at løfte velstanden og det fremtidige vækstpotentiale hos de enkelte virksomheder.



- Populært sagt arbejder udlandet mere for os end tidligere, skriver Tore Stramer i en kommentar.



Storbritannien topper listen over lande med ansatte i danske datterselskaber. Herefter følger Kina, Tyskland og Indien.



Hos Dansk Industri hæfter vicedirektør Kent Damsgaard sig ved, at det særligt er i Asien, at danske virksomheder er til stede.



Og det er vigtigt, hvis man eksempelvis skal øge eksporten til Kina.



- Det er særligt vigtigt for danske virksomheder at have datterselskaber på de fjernere vækstmarkeder, som kan være vanskelige at nå ud til med dansk eksport.



- Her er det afgørende at deltage aktivt for at drage størst mulig fordel af de gunstige afsætningsforhold, siger Kent Damsgaard.



/ritzau/