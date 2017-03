Butikkerne solgte færre varer til danskerne i februar

Detailsalget har haft lidt svært ved at komme i gang i det nye år, viser tal fra Danmarks Statistik.



Februar måneds opgørelse af detailomsætningsindekset viste således en sæsonkorrigeret tilbagegang på 0,1 procent i forhold til januar.



Og kigger man tre måneder tilbage, er omsætningen fra december til februar faldet med 1,0 procent i forhold til perioden fra september til november.



Det er svært at forklare i en situation, hvor vi har stigende beskæftigelse og pæn reallønsvækst.



Jan Størup Nielsen, der er chefanalytiker hos Nordea, har følgende bud på en årsag til det svigtende salg:



- En forklaring på dette tilsyneladende paradoks kan være, at danskerne øger indkøb fra udenlandske netbutikker, der ikke indgår i det danske detailsalg.



- En anden forklaring er, at den større købekraft i husholdningerne primært bliver brugt på flere serviceydelser som restaurationsbesøg og udenlandsrejser, skriver han i en kommentar.



Steen Bocian, der er cheføkonom hos Dansk Erhverv, peger også på, at forbrugsvæksten i 4. kvartal sidste år var forholdsvis høj, og derfor kan de nye tal af samme grund komme til at se dårligere ud, end de er.



Og så minder han om, at detailomsætningen ikke er lig med det samlede privatforbrug, fordi den ikke omfatter tjenesteforbrug, bilkøb og nethandel.



De halvsløje tal vækker tilsyneladende heller ikke for alvor bekymring i detailbranchen.



Det seneste konjunkturbarometer fra Danmarks Statistik, som blev offentliggjort i slutningen af februar, viser således, at der fortsat er positive forventninger til den kommende periode.



/ritzau/