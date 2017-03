Noget tyder på, at væksten i beskæftigelsen kan være på vej ned i gear.



Således var der ifølge Danmarks Statistik kun 1800 flere lønmodtagere i januar sammenlignet med måneden før.



Fremgangen er dermed kun halvt så stor som den gennemsnitlige vækst i beskæftigelsen de seneste 12 måneder. Den lyder på 3700.



Selv om væksten skulle være aftaget en smule, så behøver det ikke nødvendigvis være skidt for dansk økonomi.



Det mener Steen Bocian, der er cheføkonom i Dansk Erhverv, med henvisning til begyndende mangel på arbejdskraft.



"Vi skulle gerne undgå en situation, hvor arbejdsmarkedet overopheder."



"Det er derfor grundlæggende faktisk ønskværdigt, at tempoet på jobskabelsen her i starten af 2017 synes at være en smule lavere end i 2016," skriver han i en kommentar.



Kun lille reserve af arbejdskraft



Alligevel ser Las Olsen den lavere jobvækst som en mulig risikofaktor for dansk økonomi.



"Den økonomiske vækst, vi har for tiden, er groft sagt kun drevet af, at flere arbejder - ikke af investeringer eller større værdi af arbejdet."



"Med en arbejdsløshed på 4,2 procent er der ikke en stor reserve af kvalificeret arbejdskraft, der står klar til at tage jobbene," påpeger han i en kommentar.



I alt havde 2.676.300 personer et lønmodtagerjob i januar, hvilket er 135.000 flere end i foråret 2013, hvor arbejdsmarkedet ramte bunden efter finanskrisen.



Der er fortsat 46.500 færre personer i arbejde end i 2008, hvor beskæftigelsen toppede inden finanskrisen.



I øvrigt er billedet uændret, når man kigger på, hvilken sektor jobvæksten foregår i.



For mens antallet af lønmodtagere i den offentlige sektor er faldet med 800, steg den i den private sektor med 2600.



Ser man på, hvilke brancher der har oplevet størst fremgang, markerer byggebranchen sig stærkt med en vækst på 0,7 procent.



Inden for finansiering og forsikring er beskæftigelsen til gengæld faldet med 0,6 procent.



