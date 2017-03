Trods historisk lånefarvel: Vi har stadig milliardgæld

Relateret indhold Tilføj søgeagent Sydbank

EU Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer EU

Sydbank

Det lyder umiddelbart fantastisk, at den danske stat ikke længere har lån i fremmed valuta.



Men ifølge Søren V. Kristensen, der er makroøkonom hos Sydbank, er det mest af symbolsk værdi.



For staten skylder stadig mere end 600 milliarder kroner væk i kraft af de statsobligationer, man har udstedt.



- Man kan diskutere, om det reelt betyder noget, at gælden nu kun står i kroner og ikke i andre valutaer.



- Men baggrunden for, at der ikke er mere gæld tilbage, er mere interessant, siger økonomen.



Han peger på, at det er et sundhedstegn for dansk økonomi, at det ikke længere er nødvendigt at opretholde en stor valutareserve for at forsvare kronens fastkurs.



- I 1990'erne og under finanskrisen stiftede vi gæld i udlandet for at polstre valutareserven, så vi kunne imødegå presset.



- Det behøver vi ikke længere. Det skyldes, at der er tillid til dansk valuta, og at investorerne derfor søger mod kronen, siger Søren V. Kristensen.



Han påpeger også, at den danske statsgæld er på et lavt niveau set i europæisk sammenhæng, også selv om vi de senere år har kørt med et lille underskud på de offentlige finanser.



Pilen peger dog i retning af, at gælden skal længere ned.



- Når man tænker på, at vi i dansk økonomi er tæt på fuld beskæftigelse, så er det oplagt at stramme en smule på finanspolitikken, siger Søren V. Kristensen.



I 2015 lå den gennemsnitlige bruttogæld for de 28 EU-lande på 85 procent af bruttonationalproduktet. Danmark lå i den absolut pæne ende med 40 procent.



/ritzau/