Mexicanere strømmer til Canada efter Trumps tiltrædelse

De canadiske grænsemyndigheder har tilbageholdt flere mexicanere i de første 67 dage af 2017, end de tilbageholdt årligt i hvert af de tre foregående år.



Det viser dokumenter, som Reuters har fået adgang til.



Stigningen kommer, kort efter at de canadiske myndigheder har lettet på visumkravene for mexicanske statsborgere.



Det eneste krav er nu, at de udfylder en elektronisk rejseerklæring, der kan anskaffes på få minutter via internettet.



Mexicanernes øgede tilstrømning til Canada kan ses som en direkte konsekvens af den præsident Donald Trumps forsøg på at få nedbragt antallet af illegale immigranter i USA.



Hver anden illegal immigrant i USA kommer fra Mexico



Halvdelen af de illegale immigranter i USA er fra Mexico.



De canadiske grænsemyndigheder oplyser, at de har tilbageholdt 444 mexicanske statsborgere i perioden fra 1. januar til 8. marts i år.



Til sammenligning tilbageholdt myndighederne 410 mexicanere i hele 2016, 351 i 2015 og 399 i 2014.



Grænsemyndighederne kan kun tilbageholde udenlandske statsborgere, hvis de har mistanke om, at de udgør en fare for offentligheden, hvis deres identitet ikke kan fastslås, eller hvis det skønnes, at de udrejser fra en sag ved domstolene.



Canada godkendte 72.450 rejseerklæringer til mexicanske statsborgere fra 1. december 2016 til 10. marts 2017. Det er en kraftig stigning i forhold til tidligere, hvor et visum var nødvendigt.



Antallet af mexicanske statsborgere, der er blevet sendt tilbage i de canadiske lufthavne er også steget gevaldigt.



Alene i januar 2017 blev 313 sendt retur. Det er det højeste antal siden nogen januar efter 2012.



Og flere end antallet i hele 2012, 2013 og 2014.



Canadas immigration- og flygtningeminister, Ahmed Hussen, har sagt, at hans ministerium følger situationen.



"Det vil være for tidligt at drage nogle konklusioner eller at spekulere i fremtidig politik på nuværende tidspunkt, skriver Hussens talskvinde, Camielle Edwards, i en mail.



/ritzau/Reuters