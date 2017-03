Erhvervslivets aktivitetsindeks fra Federal Reserve Bank of Philadelphia for marts viste et fald til 32,8. Måneden før lå indekset i 43,3.



Økonomerne havde ifølge et estimat indsamlet af Bloomberg ventet et indeks på 30,0.



Federal Reserve Bank of Philadelphia er et af de 12 distrikter under den amerikanske centralbank, Federal Reserve. Hvis indekset er over 0 antyder det, at flertallet af virksomheder i regionen har en positiv forventning til fremtiden.



Nytilmeldte ledige som ventet



241.000 amerikanere meldte sig som førstegangsledige i sidste uge.



Det var dermed en spids flere nytilmeldte ledige end ventet. Ifølge et estimat indsamlet af Bloomberg News var der blandt økonomerne i snit ventet 240.000 nye ledige.



Ugen før meldte 243.000 sig ledige for første gang.



Antallet af fortsatte ledige faldt til 2,03 mio. mod estimeret 2,05 mio. og 2,06 mio. ugen tidligere.



Boligbyggeri overrasker positivt



Det påbegyndte boligbyggeri i USA udviklede sig bedre end ventet i februar, mens antallet af byggetilladelser faldt.



Det påbegyndte boligbyggeri steg til 1.288.000 enheder fra 1.251.000 i januar. Der var ventet 1.264.000 enheder af analytikerne ifølge et estimat indsamlet af Bloomberg News.



Antallet af byggetilladelser faldt til 1.213.000 fra 1.293.000 i januar. Her var konsensus blandt analytikerne ifølge Bloomberg 1.268.000 tilladelser.



Begge nøgletal er sæsonjusterede og opgjort på helårsniveau.



/ritzau/FINANS