Den britiske centralbank, Bank of England, fastholder helt som ventet sin ledende rente og sine opkøbsprogrammer i forbindelse med torsdagens rentemøde i banken.



Den ledende rente er dermed fortsat på rekordlave 0,25 pct., mens programmet for køber af aktiver, herunder statsobligationer, stadig er på 435 mia. pund. Endelig fastholdes målet om opkøb af erhvervsobligationer for 10 mia. pund.



Økonomerne havde ikke ventet nogen justeringer ifølge estimater indsamlet af Bloomberg News.



/ritzau/FINANS