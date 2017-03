Danske Bank: Derfor falder de amerikanske renter

Det var fuldt ventet af markedet, at den amerikanske centralbankchef, Janet Yellen, ville sætte renten op, men alligevel reagerer markederne ved at sende de amerikanske statsrenter flere basispoint ned, mens dollar svækkes.



Ifølge senioranalytiker hos Danske Bank, Mikael Olai Milhøj, kommer det af, at der var aktører i markedet, der sandsynligvis havde spekuleret i en lidt mere offensiv Janet Yellen.



"Det, markederne har fokuseret på, er signalerne om antallet af rentestigninger i år og næste år. Nogle havde nok vurderet at man måske ville være lidt hårdere i tonen fra Federal Reserves side og signalere fire rentestigninger i år," siger han og tilføjer:



"Det er nok med til at sende dollar og renter lidt ned. Men det lå også lidt implicit i Yellens seneste tale, at fire rentestigninger ville være for meget. På den måde ville man fjerne foden helt fra speederen i forhold til at støtte økonomien. Nu letter man lidt på foden, men man fjerner den ikke helt, fordi man ikke er helt i mål endnu."



I forbindelse med renteløftet fintunede Janet Yellen desuden centralbankens formulering i forhold til målet om den amerikanske inflation.



"Det vigtigste er nok, at de nu siger, at inflationsmålsætningen er "symmetrisk" omkring de 2 pct. Dermed gør det ikke noget, hvis inflationen kommer lidt over de 2 pct., før man sætter renten op igen," siger Mikael Olai Milhøj.



Den amerikanske arbejdsløshed er desuden faldet til 4,7 pct. ved udgangen til februar, hvilket svarer til det, der i økonomisk regi kaldes fuld beskæftigelse. Og det rykker fokus over på inflation.



"Federal Reserve har jo nået sit mandat for fuld beskæftigelse - der er man i mål. Men udfordringen på det seneste har været den lave inflation, som vi også kender det fra Europa," siger senioranalytikeren.