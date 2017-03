Opec-landene levede op til lidt mere end ni tiendedele af deres fælles nedskæringsaftale i februar. Det fortæller det internationale energiagentur, IEA, i sin månedsrapport.



91 pct. af nedskæringsaftalen fra december 2016 blev overholdt, efter at Opec-landene øgede produktionen med 170.000 tønder per dag til 32,01 mio. tønder per dag i februar.



Stigningen kan tilskrives Saudi-Arabien, som øgede produktionen med 180.000 tønder per dag i måneden og dermed var kun 20.000 tønder fra sin daglige kvote på 10 mio. tønder.



IEA bemærker dog, at der ikke er sket et fald i olielagrene trods nedskæringerne i januar og februar. De kommercielle lagre i OECD-landene voksede i januar med 48 mio. tønder til 3,03 mia. tønder, medles det. Februar har dog budt på et marginal fald i lagrene ifølge de foreløbige tal.



Olieprisen tog ikke stor notits af månedsrapporten fra IEA, da en tønde Brent-olie kortvarigt tabte cirka 10 cent per tønde men hurtigt var tilbage i et prisleje omkring 51,60 dollar per tønde.



Tirsdag faldt olieprisen kraftigt efter meldinger om produktionsstigningen i Saudi-Arabien, men det tabte blev genvundet i løbet af samme aften.



/ritzau/FINANS