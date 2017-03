Relateret indhold Tilføj søgeagent Danmarks Statistik Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Danmarks Statistik

Danmarks overskud på handelsbalancen udgjorde 7,5 mia. kr. sæsonkorrigeret i januar.



Det viser en opgørelse fra Danmarks statistik.



Eksporten af varer faldt med 3 pct., mens importen faldt med 2,7 pct. Ser man over de seneste tre måneder er såvel eksporten som importen dog steget.



Betalingsbalancens løbende poster viste et overskud på 18,1 mia. kr. i januar.



"Det er et fald på 3,4 mia. kr. i forhold til december, og det skyldes blandt andet, at eksporten af varer faldt med 2,9 mia. kr. Faldet i overskuddet på betalingsbalancen skal dog ses i lyset af en kraftig stigning i de to foregående måneder båret af især vareeksporten," skriver Danmarks Statistik.



December-tallet for overskuddet på betalingsbalancen er revideret op til 21,5 mia. kr. fra tidligere oplyst 19,7 mia. kr.



ritzau/FINANS