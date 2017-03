Draghi: Opsvinget har vundet momentum - vækstprognosen hæves

Den Europæiske Centralbank, ECB, ser tegn på, at det økonomiske opsving er begyndt at vinde momentum, og bankens prognoser vidner da også om en øget tro på økonomisk genrejsning.



ECB hæver således vækstforventningerne til 2017 og 2018 til henholdsvis 1,8 pct. og 1,7 pct. Den forrige prognose forudså en vækst på henholdsvis 1,7 pct. og 1,6 pct.



Samtidig løfter banken sit estimat for inflationen til 1,7 pct. i år fra 1,3 pct. For 2018 løftes estimatet til 1,6 pct. fra 1,5 pct.



Der er dog hovedsageligt tale om, at inflationen løftes af stigende energipriser. ECB-chef Mario Draghi siger således på et pressemøde, at han stadig ikke ser tegn på en overbevisende stigning i den underliggende inflationstakt - opgjort eksklusive fødevarer og energi.



ECB's retorik om renteudsigterne er også uændret. Således forudser banken, at renten vil forblive lav i en udstrakt periode.



Og heller ikke når talen falder på de økonomiske udsigter, er der væsentlige ændringer. Ifølge Draghi er de økonomiske risici godt nok mindre udtalt end tidligere, men risiciene peger stadig mere nedad end opad for økonomien.



ECB fastholdt torsdag sin ledende rente, refirenten, på 0,0 pct. Også indlånsrenten blev fastholdt på minus 0,40 pct., og bankens opkøbsprogrammer for obligationer står ligeledes ved magt. Det vil sige, at der vil blive købt obligationer for 80 mia. euro om måneden marts med, hvorefter tilbagekøbet i perioden april til december vil udgøre 60 mia. euro om måneden.



/ritzau/FINANS