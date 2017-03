Der er udsigt til, at verdens to største centralbanker, amerikanske Federal Reserve og Den Europæiske Centralbank (ECB), vil agere fuldstændigt modsatrettet på de to bankers kommende pengepolitiske møder, og selv om det ved første øjekast kan virke mærkeligt, så giver det god mening.



Det skriver cheføkonom i Sydbank Jacob Graven i en kommentar forud for torsdagens rentemøde i ECB, som ventes at fastholde sin lempelige pengepolitik, mens Federal Reserve i næste uge ventes at hæve sin ledende rente.



"Forklaringen på den stik modsatrettede pengepolitik er, at amerikansk økonomi siden finanskrisen i 2008 har klaret sig betydeligt bedre end eurozonens. Det ses ikke mindst på arbejdsmarkedet, hvor arbejdsløsheden i eurozonen er omtrent dobbelt så høj som i USA. Her er arbejdsløsheden på under 5 pct., og det signalerer fuld beskæftigelse," skriver han.



Den økonomiske vækst i de to økonomier var stort set den samme i 2016, og var faktisk med 1,7 pct. i eurozonen en anelse højere end de 1,6 pct. i USA.



Alligevel ventes ECB torsdag at holde renten uændret på rekordlave minus 0,4 pct. i eurozonen og samtidig pumpe 60 mia. euro ud i det finansielle system hver måned resten af året.



Til sammenligning vil den amerikanske centralbank, Federal Reserve, formodentlig hæve renten med 0,25 procentpoint til 0,75-1,0 pct. onsdag i næste uge.



Selv om inflationen i USA er under målsætningen, når man renser for energi og fødevarer, vurderer chefen for Federal Reserve, Janet Yellen, at renten skal hæves, da lav arbejdsløshed og pæn økonomisk vækst kan komme til at presse løn- og prisstigningerne op i den kommende tid.



"I den situation er det afgørende, at Fed får hævet renten forsigtigt i god tid, inden løn- og prisstigningerne for alvor viser sig. Ellers kan Fed risikere at skulle hæve renten kraftigt senere med øget risiko for at slå opsvinget ihjel," skriver Jacob Graven.



"Den modsatrettede pengepolitik i USA og eurozonen vil sandsynligvis styrke dollar yderligere overfor euro og den danske krone. Det kan meget vel få præsident Trump til at fare i blækhuset, da han mener at dollaren er for stærk, og andre lande på den bekostning stjæler amerikanske arbejdspladser."



"Det kan få det til at slå gnister mellem Trump og Yellen i de kommende måneder. Men Yellen giver sig ikke – renten i USA er på vej op og vil sandsynligvis trække dollar med," konkluderer Jacob Graven.



/ritzau/FINANS