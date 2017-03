Senioranalytiker: Renteforhøjelse rykker tættere på med stærke jobtal

Den amerikanske ADP-jobrapport for februar viste sig onsdag langt stærkere end ventet, og bliver bedringen på arbejdsmarkedet bekræftet i fredagens officielle rapport fra det amerikanske beskæftigelsesministerium, peger alt på en renteforhøjelse fra Federal Reserve på næste uges pengepolitiske møde i banken.



Det vurderer senioranalytiker Mikael Olai Milhøj fra Danske Bank, efter at chefen for den amerikanske centralbank, Janet Yellen, fredag indikerede, at kun en meget svag jobrapport kan afholde den fra at sætte rentemålsætningen op med 0,25 pct.point til intervallet 0,75-1,00 pct.



"Da jobskabelsen i februar var meget stærk ifølge ADP-jobrapporten, så ser det altså ud til, at rentestigningen kommer, selv om vi stadig afventer den officielle rapport fredag," skriver Mikael Olai Milhøj i en kommentar.



Det store spørgsmål er så, hvor mange gange den amerikanske centralbank vil sætte renten op resten af året.



"Vi forventer, der kommer to mere, dvs. samlet set tre renteforhøjelser i år. I sidste ende kommer det dog an på, om økonomien udvikler sig på linje med forventningerne. Vi ved fra de senere år, at den amerikanske centralbank ikke tøver med at udskyde en rentestigning, hvis de økonomiske nøgletal skuffer, eller der er uro på de finansielle markeder," skriver han.



/ritzau/FINANS