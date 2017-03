Storbritannien har løftet forventningerne til den økonomiske vækst i 2017.



Regeringen venter nu en vækst i bruttonationalproduktet (BNP) på 2 pct. i år mod tidligere 1,4 pct.



Det hører dog med til historien, at forventningen inden brexit-afstemningen i juni sidste år lød på en vækst på 2,2 pct.



Det fremgår af den seneste prognose fra det britiske finansministerium, der er præsenteret onsdag.



For 2018, 2019 og 2020 sænkes vækstprognoserne omvendt. Her venter den britiske regering nu en vækst på henholdsvis 1,6 pct., 1,7 pct. og 1,9 pct., mens de forventninger tidligere lød på 1,7 pct. i 2018 samt 2,1 pct. i både 2019 og 2020.



Af offentliggørelsen fremgår det også, at Storbritannien sigter efter at reducere sin låneplan for de kommende fem år ganske markant.



Således sigter finansministeriet efter at reducere de planlagte lån i den periode med 23,5 mia. pund, skriver Bloomberg News.



/ritzau/FINANS