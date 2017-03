Mia i landbrugstøtte ender i danske banker

En stigende del af EU's landbrugsstøtte ender i lommen på de danske banker, der via såkaldte transporterklæringer får sendt pengene direkte fra EU.



Det skriver Jyllands-Posten Erhverv.



I alt blev der i 2016 udbetalt 2,06 mia. kr. fra EU til landmændenes kreditorer gennem transporterklæringer, hvor pressede landmænd har accepteret, at pengene bliver overført direkte. Ifølge Jyllands-Posten Erhvervs beregninger på baggrund af tal fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen svarer det til 35 pct. af den samlede landbrugsstøtte til danske landmænd.



"Mere end 80 pct. af den landbrugsstøtte, der udbetales via transporterklæringer, bliver udbetalt til bankerne. Ofte har landmændene indgået flerårige aftaler om, at hele deres landbrugsstøtte skal overføres direkte til deres bank," siger Jan Overgaard, der er kontorfuldmægtig i Landsbrugs- og fiskeristyrelsen.



At bankerne får stillet sikkerhed i landbrugsstøtten er blevet mere udbredt de senere år, efter at prisfald har gjort, at der ikke længere kan stilles samme sikkerhed i friværdi på gårdene.



/ritzau/FINANS