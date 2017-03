Japansk vokseværk opjusteret men stadig skuffende i fjerde kvartal

Relateret indhold Artikler

Det japanske bruttonationalprodukt (BNP) voksede ikke helt så meget som forventet i fjerde kvartal 2016. Men væksten var højere end ved den første opgørelse, fremgår det af de endelige data fra de japanske myndigheder i Tokyo onsdag morgen.



Væksten i BNP var på 0,3 pct. på kvartalsbasis i sæsonjusterede tal mod en ventet vækst på 0,4 pct. og en vækst på 0,2 pct. i den foreløbige opgørelse.



Ses der på årsbasis steg BNP 1,2 pct. i forhold til en forventet vækst på 1,5 pct. og den foreløbige opgørelse på 1,0 pct.



Privatforbruget var som ventet uændret, hvilket også var tilfældet i de foreløbige data.



Erhvervsinvesteringerne overrasker til gengæld positivt med en stigning på 2,0 pct. i fjerde kvartal, hvor der var ventet en forøgelse på 1,7 pct. og en stigning på 0,9 pct. i de først offentliggjorde data.



BNP-deflatoren, der er et bredt mål for inflationen i hele økonomien, viste fortsat et fald på 0,1 pct., hvilket var ventet og også takten i første opgørelse.



/ritzau/FINANS