Med tirsdagens aftale om en overenskomst i byggeriet er det tydeligt, at de respektive brancher er ved at være kommet igennem kriseårene.



Det vurderer Søren Kaj Andersen. Han er arbejdsmarkedsforsker ved Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS) på Københavns Universitet.



"Helt overordnet kan man sige, at vi er ved at vende tilbage til normalen efter en stribe kriseår. Fra 2010 og frem var aftalerne præget af økonomisk nedtur og stigende ledighed. Sådan er det ikke mere," siger han.



3F's byggegruppe og Dansk Byggeri blev tirsdag eftermiddag enige om en ny overenskomst for cirka 80.000 ansatte i byggeriet.



Det er den sidste af de tre store brancher, eftersom ansatte i transport- og serviceområdet også har tegnet ny overenskomst.



Lønfremgang og bedre vilkår



At krisen er lagt bag arbejdsmarkedet kan blandt andet ses ved, at der alle tre steder er blevet lavet aftale om lønfremgang, mens der er kommet bedre vilkår for seniorer, medarbejdere med syge børn og på efteruddannelsesområdet.



"Noget af det, der kendetegner de tre aftaler, er, at der er et stort fokus på efteruddannelse. Det er ikke kun noget, som arbejdsgiverne har efterspurgt, men også lønmodtagerne," siger Søren Kaj Andersen.



"Man kan sige, at brancherne er ved at omstille sig til et forandret arbejdsmarked, hvor nye teknologier, som eksempelvis automatisering, fylder mere og mere," tilføjer han.



Til næste år skal arbejdsmarkedsparterne forhandle om nye overenskomster i den offentlige sektor, og Søren Kaj Andersen forventer, at tendenserne for de private sektorer vil gå igen.



"Nu har man lagt nogle spor, og jeg tror, at det vil smitte af på forhandlingerne på de offentlige overenskomster. Her tænker jeg på efteruddannelse og velfærdselementerne," siger han.



