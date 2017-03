Mens investorerne generelt rynkede på næsen over aktier mandag, blev renterne sat under tryk.



Den toneangivende danske rente med udløb i 2027 endte med at falde 2 basispoint til 0,60 pct. efter at have været nede med 4 basispoint i løbet af mandag. I sidste uge steg renten på papiret, der tog over som toneangivende i sidste uge, med 13 basispoint.



Renternes faldende tendens blev skabt fredag i USA, hvor chefen for den amerikanske centralbank, Janet Yellen, ganske vist indikerede stor sandsynlighed for en renteforhøjelse i næste uge, men samtidig ikke gav flere meldinger om en fortsættelse af stramningerne, efter at centralbanken ellers i december indikerede op til tre renteforhøjelser i år.



Rentehoppet i sidste uge kom, efter at flere topfolk fra Federal Reserve flere gange indikerede stor appetit på stramninger af pengepolitikken.



Mandag var der kun få nøgletal på programmet. Både den amerikanske ordreindgang for varige goder og udviklingen i fabriksordrerne i USA steg mere end ventet.



Ugens helt store højdepunkt på nøgletalsfronten er fredagens amerikanske jobrapport for februar. Rapporten tager temperaturen på tilstanden for amerikanske økonomi - og præger dermed også Federal Reserves motivation for renteforhøjelser.



/ritzau/FINANS