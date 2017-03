Færre mistede jobbet på grund af konkurser i februar

Efter en hård januar faldt antallet af konkurser og de fyringer, de medfører, i februar. Det viser de seneste tal fra Danmarks Statistik.



Ifølge den nationale talknuser var der 368 konkurser i februar. Det er et fald fra 524 måneden før. Kigger man på konkurser blandt aktive selskaber, var tallet 154 i februar. I januar var tallet 171.



Konkurserne i februar kostede ifølge Danmarks Statistik 927 job. Det var et markant fald fra januars 1263 tabte job.



Tallet ligger dog fortsat over perioden i efteråret.



- Der er i gennemsnit gået i alt 990 fuldtidsjob tabt hver måned i december 2016 til februar 2017 i de virksomheder, som blev ramt af konkurs.



- Det er 30 procent flere end i de foregående tre måneder, skriver Danmarks Statistik.



Mandag beretter Danmarks Statistik samtidig med tallene for konkurser, at antallet af tvangsauktioner faldt til 232 i februar mod 248 måneden før.



- Væksten er kommet noget tilbage til dansk økonomi, hvilket også afspejler sig i antallet af tvangsauktioner, som er faldet markant.



- Det har ikke på samme måde været tilfældet for antallet af konkurser. Der har været tale om en stabilisering på et niveau omkring 175 om måneden blandt aktive virksomheder, skriver Nordeas cheføkonom, Helge Pedersen, i en kommentar til tallene.



Dansk økonomi klarer sig dog ganske pænt, og det får cheføkonomen til at forvente, at antallet af konkurser kan falde yderligere.



- Det må dog ikke glemmes at både husholdninger og erhverv nyder godt af den ekstremt lave rente, som vi oplever for tiden.



- Det gør det meget nemmere at overholde gældsforpligtelser på lån, hvorfor det er sikkert, at niveauet for både tvangsauktioner og konkurser ville have været betragteligt højere, hvis pengepolitikken havde været strammere, end tilfældet er det i dag, skriver Helge Pedersen.



/ritzau/