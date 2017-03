Kina sætter det laveste mål for væksten siden 1990

Relateret indhold Tilføj søgeagent Li Keqiang Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Personer Li Keqiang

Omkring 6,5 procent. Sådan lyder Kinas afdæmpede økonomiske vækstmål for 2017.



Det oplyser premierminister Li Keqiang natten til søndag dansk tid forud for søndagens åbning af den årlige parlamentssamling i Beijing ifølge Reuters.



Toplederne ved Kinas folkekongres, hvor omkring 3000 delegerede drøfter det kommende års politiske retning, accepterer en moderat lavere vækst i disse år for at give plads til at gennemføre reformer.



Blandt prioriteringerne er blandt andet at få sat en stopper for en yderligere opbygning af både den statslige og private gæld ifølge nyhedsbureauet Reuters.



"Bnp (bruttonationalproduktet, red.) forventes at vokse cirka 6,5 procent, men i praksis vil vi stræbe højere, vil Li Keqiang ifølge en kopi udleveret til pressen sige i sin tale senere søndag," skriver nyhedsbureauet AFP.



For 2016 var ambitionen at opnå en økonomisk fremgang i intervallet mellem 6,5 og 7,0 procent.



Slutfacit blev, at bnp voksede 6,7 procent i forhold til året før. Det var den mindste fremgang i 26 år.



Dermed er der udsigt til en yderligere opbremsning i år. Fra begyndelsen af 1990'erne og frem til for et par år siden fyrede det kinesiske vækstlokomotiv på alle kedler. År efter år udvidede økonomien sig med over ti procent.



Men Kinas politiske top er begyndt at dreje økonomien ind på et nyt og langsommere spor. Målet er, at det indenlandske forbrug skal indtage en større rolle i økonomien. Tidligere var væksten baseret på eksport og investeringer.



Kina er verdens næststørste økonomiske magt efter USA.



Li Keqiang vil over for forsamlingen understrege, at dette års vækstmål er tilstrækkeligt til at opfylde kommunistpartiets løfte om, at Kinas økonomi i 2020 skal være dobbelt så stor som i 2010.



/ritzau/