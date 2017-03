Relateret indhold Tilføj søgeagent ISM-indekset Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler

De amerikanske indkøbschefers indeks over aktiviteten i servicesektoren, ISM non-manufacturing, steg i februar til 57,6 fra 56,5 måneden før.



Det er dermed klart bedre end ventet, da der ifølge Bloomberg News var forudset et uændret indeks på 56,5.



En værdi over 50 indikerer stigende aktivitet, mens en værdi under 50 indikerer tilbagegang.



ISM-indekset for servicesektoren bundede ud i november 2008 i 37,4 og toppede kort efter sin start i august 1997 i 62.



/ritzau/FINANS