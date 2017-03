PMI-barometeret over indkøbschefernes syn på den europæiske servicesektor blev revideret lidt ned, men viser fortsat stigende aktivitet i februar.



Den endelige opgørelse fra Markit viser, at indekset steg til 55,5 i februar fra 53,7 i januar. Økonomer havde ifølge Bloomberg News ventet en værdi på 55,6, hvilket også var meldingen i den foreløbige opgørelse.



Den samlede PMI-måling, der også inkluderer det allerede offentliggjorte PMI-barometer for fremstillingsindustrien, landede på 56,0 i februar mod 54,4 i januar. Det var som ventet af økonomerne, og der var da heller ikke revisioner i forhold til den foreløbige opgørelse.



/ritzau/FINANS