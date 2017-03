Japan havde inflation for første gang i over et år

Relateret indhold Tilføj søgeagent Bank of Japan Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Bank of Japan

Mens hele 2016 bød på fald eller stagnation i forbrugerpriserne, så var der i januar en lille smule inflation i Japan for første gang siden december 2015. Det viser statistik fra Japans indenrigsministerium.



Priserne på forbrugervarer, opgjort eksklusive friske fødevarer, også kaldet kerneforbrugerpriserne, steg 0,1 pct. i januar sammenlignet med januar 2016. Hovedparten af prisstigningerne kom dog på grund af et løft i benzinpriserne på 9,2 pct. i måneden.



Selv renset for alle energiprisudsving var der dog en inflation på 0,2 pct., viser statistikken.



Japans centralbank, Bank of Japan, kæmper for at få gang i inflationen, så den nærmer sig målet om 2 pct. Men landet glider stadig ind og ud af deflation trods en meget lav arbejdsløshed på 3 pct. ifølge de seneste tal.



/ritzau/FINANS