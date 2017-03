Relateret indhold Tilføj søgeagent Purchasing Managers Index Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Grafik Artikler

PMI-barometeret over indkøbschefernes tillid i euroområdets fremstillingssektor opgøres til 55,4 i en endelig opgørelse onsdag.



En tidligere opgørelse havde vist 55,5, og det var ifølge et estimat fra Bloomberg News ventet, at det ville blive bekræftet i dagens opgørelse.



I januar viste barometeret 55,2.



Et indeks over 50 indikerer, at flertallet forventer fremgang, mens en aflæsning under 50 indikerer tilbagegang for sektoren.



/ritzau/FINANS