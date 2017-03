Sandsynlighed for rentestigning i USA steget til 80 pct.

Finansmarkedet ser en stor sandsynlighed for, at den amerikanske centralbank allerede på sit møde i marts hæver sin ledende rente. Sandsynligheden skød tirsdag i vejret til 80 pct., efter at den tirsdag ugen før blot havde ligget på 36 pct.



Det skriver Financial Times.



Ledende medlemmer af Federal Reserve har udtalt, at renten er klar til at stige. Dette gælder også selvom den amerikanske regering endnu ikke har fremlagt sin skattereform.



Meldingen har fået amerikanske investeringsbanker til at hæve forventningerne til en rentestigning i marts.



- Det ser ud til, at det meste data vi har set over de seneste par måneder i høj grad er i overenstemmelse med den nuværende økonomiske kurs. Økonomien vokser med en hastighed over gennemsnittet, beskæftigelsen er fortsat solid og inflationen er steget en smule i takt med, at energipriserne er steget, siger William Dudley, formand for Federal Reserve i New York, til CNN.



Dudley nævner ikke regerings kommende økonomiske reform, som hidtil har været betragtet som en potentiel hindring for en rentestigning.



Dog har Federal Reserves formand i Dallas, Robert Kaplan, udtalt, at usikkerheden ikke er høj nok til at bremse udviklingen.



Mødet vil finde sted fra den 14.-15. marts. Fire dage før udkommer de seneste beskæftigelsestal. Hvis tallene ikke stemmer overens med det forventede kan det true udsigterne til et rentehop.



/ritzau/FINANS