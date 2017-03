Dansk bilsalg fortsætter stærkt i 2017

Relateret indhold Artikler

Efter et rekordsalg af biler i hele 2016 og en stærk start i januar bekræfter februars salgstal tendensen.



Bilmarkedet er fortsat på et højt niveau, og danskerne forsætter med at anskaffe og udskifte biler i stort antal. I februar blev det til 17.622 nye personbiler, hvilket er 6 pct. bedre end februar sidste år, som blev det absolut bedste år nogensinde. Februar blev som ventet under januar, men det ændrer ikke på tendensen. Årets første to måneder resulterede i cirka 12 pct.'s højere salg end de første to måneder i 2016.



- Hos De Danske Bilimportører glæder vi os naturligvis over, at det gode salg fortsætter. Det er en positiv indikator for forbrugertilliden og transportbehovet i erhvervene. En del af de nye biler bidrager til væksten i bilparken og dermed danskernes mobilitet, men den største del er udskiftninger af den eksisterende bilpark, og det er positivt for såvel miljøet og trafiksikkerheden, idet nye biler helt generelt har lavere udledning og er mere trafiksikre end gamle biler, udtaler Gunni Mikkelsen, direktør hos De Danske Bilimportører.



Tendenserne for segmenterne er, at vi ser en iøjefaldende nedgang i andelen for mikrobiler, som dog helt opvejes af en tilsvarende stigning i B-segmentet, som er lidt større, men stadig er små biler.



