Fed-chef: Præcis timing for renteforhøjelse ikke det vigtigste

Den præcise timing for næste renteforhøjelse af den amerikanske centralbank, Federal Reserve, er ikke så vigtig som hvordan rentebanen ser ud for pengepolitiske stramninger.



Det siger chefen for Federal Reserve i Dallas, Rob Kaplan, i et interview med CNBC ifølge Marketwatch.



- Jeg synes ikke, at den præcise timing er den vigtigste ting. Det er rentebanen, siger Kaplan.



Finansmarkederne inddiskonterer en sandsynlighed for en renteforhøjelse af centralbanken i enten marts, maj eller juni, og det er ifølge Kaplan "sandsynligvis i nærheden af, hvor vi bevæger os".



- Det, markedssandsynlighederne formentlig indikerer, er mellem nu og juni - på enten møderne i marts, maj eller juni - du kommer til at se noget handling, siger Kaplan, der er stemmeberettiget i centralbankens pengepolitiske komite.



Kaplan siger desuden, at økonomien gør gode fremskridt mod Fed's mål om fuld beskæftigelse og en stabil inflation på 2 pct.



Ifølge Bloomberg News ser markedet, målt på de såkaldte Fed Funds futures, en 48 pct. sandsynlighed for en renteforhøjelse på rentemøde 15. marts, mens sandsynligheden på de efterfølgende to møder, 3. maj og 14. juni, ligger på henholdsvis 64,1 og 79,6 pct.



/ritzau/FINANS