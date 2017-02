Privatforbruget holdt hånden under væksten sidste år

Der er gang i hjulene i Danmark, men de snurrer ikke lige så hurtigt som i resten af EU.



Det viser Danmarks Statistiks beregning af nationalregnskabet for fjerde kvartal. Her opgøres væksten i bruttonationalproduktet for 2016 til at være 1,1 procent.



Det skyldes ikke mindst privatforbruget, der voksede med 2,1 procent i løbet af året og dermed var med til at kompensere for en svag tilbagegang i det offentlige forbrug.



- Tidligere ville man ikke have forbundet bnp-vækst som denne med ordet opsving, men sådan er det ikke længere, konstaterer Danske Banks cheføkonom, Las Olsen.



Han konstaterer dog, at beskæftigelsen fortsat vokser pænt, hvilket er positivt.



Og Sydbanks makroøkonom Søren V. Kristensen hæfter sig ved, at væksten fra fjerde kvartal 2015 til fjerde kvartal 2016 udgør hele 1,9 procent.



- Det er et mere reelt billede af tilstanden i dansk økonomi, hævder han.



Målt i international sammenhæng sakkede Danmark som nævnt bagud sidste år.



Den gennemsnitlige vækst i EU lød på 1,9 procent, mens USA oplevede en bnp-fremgang på 1,6 procent.



Frank Øland, der er cheføkonom hos Landbrug & Fødevarer, kalder da også dagens tal en skuffelse.



- Vi sakker igen bagud i forhold til de lande vi normalt sammenligner os med.



- Man kan godt tale om et opsving, men dansk økonomi kører altså stadig rundt på kravlebanen. Det er et opsving uden megen saft og kraft, siger han.



Frank Øland efterlyser derfor reformer, der kan få dansk økonomi op i et højere gear end nu.



/ritzau/