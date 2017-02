Privatforbruget holdt hånden under væksten sidste år

Der er gang i hjulene i Danmark, men de snutter ikke lige så hurtigt som i resten af EU.



Det viser Danmarks Statistiks beregning af nationalregnskabet for fjerde kvartal. Her opgøres væksten i bruttonationalproduktet for 2016 til at være 1,1 procent.



Det skyldes ikke mindst privatforbruget, der voksede med 2,1 procent i løbet af året og dermed var med til at kompensere for en svag tilbagegang i det offentlige forbrug.



Målt i international sammenhæng sakkede Danmark som nævnt bagud sidste år.



Den gennemsnitlige vækst i EU lød på 1,9 procent, mens USA oplevede en bnp-fremgang på 1,6 procent.



/ritzau/