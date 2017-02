Relateret indhold Tilføj søgeagent Danmarks Statistik Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Danmarks Statistik

Den danske økonomi voksede lidt mindre end ventet på kvartalsbasis i fjerde kvartal.



Det viser en foreløbig opgørelse fra Danmarks Statistik.



Væksten opgøres til 0,2 pct. på kvartalsbasis og 1,9 pct. på årsbasis. Økonomerne havde regnet med en fremgang på 0,4 pct. på kvartalsbasis ifølge en rundspørge foretaget af Bloomberg News.



På årsbasis ramte økonomerne plet med et estimatet på netop 1,9 pct.



"Væksten bliver især trukket af stor fremgang i privatforbruget. Samlet bidrager udenrigshandlen også positivt til væksten, hvilket dækker over store stigninger i både import og eksport. Også faste bruttoinvesteringer bidrager positivt, mens offentligt forbrug og lagerændringer trækker væksten ned," konkluderer Danmarks Statistik.



Usikkerheden på BNP-væksten opgøres til plus minus 0,5 procentpoint.



/ritzau/FINANS