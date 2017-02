Relateret indhold Artikler

Den amerikanske ordreindgang på varige forbrugsgoder steg med 1,8 pct. på månedsbasis i januar.



Det var en positiv overraskelse, da økonomerne ifølge Bloomberg News havde forudset en stigning på 1,6 pct.



Måneden før faldt ordreindgangen med 0,8 pct., viser den reviderede opgørelse. Der var tidligere meldt om et dyk på 0,5 pct.



Tager man transportsektoren ud af regnestykket, ser det anderledes ud for januartallene. Her viste ordreindgangen et fald på 0,2 pct. i januar, hvilket var en stor overraskelse, da der var ventet en stigning på 0,5 pct.



/ritzau/FINANS