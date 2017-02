Eurozonen: Økonomisk tillid skuffer marginalt

Relateret indhold Tilføj søgeagent EU-Kommissionen Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer EU-Kommissionen

Den samlede økonomiske tillidsindikator for eurozonen steg i februar til 108,0 fra 107,9 måneden før. Økonomerne havde ventet en fremgang til 108,1 ifølge et estimat fra Bloomberg.



Indekset er sammensat af en række erhvervs- og forbrugerindikatorer udført for EU-Kommissionen.



Tungest vejer industritilliden, som steg til 1,3. Her var der ventet indeks 1,0 ifølge Bloombergs rundspørge, efter at indekset viste 0,8 måneden før.



Tilliden i servicesektoren steg til 13,8 i måneden fra 12,8. Her havde økonomerne ventet en stigning til 13,3.



Den indikator, der afspejler forretningsklimaet, blev opgjort til 0,82. Det var bedre end ventet blandt økonomerne, der havde sigtet efter et indeks på 0,79 imod 0,77 i januar.



/ritzau/FINANS