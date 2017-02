Danmark: Detailsalget viser lille fremgang i januar

Relateret indhold Artikler

Efter et dyk i detailsalget i december er der kommet mere gang i forbruget i starten af 2017, som dog fortsat ikke ligger på noget højt niveau.



Detailsalget i Danmark steg i januar med 0,2 pct. set mod måneden før. I december faldt detailsalget med 1,2 pct.



- Selv om man skal tolke varsomt på udviklingen i detailsalget som følge af black friday i november, så har der samlet set været en svag udvikling i detailsalget over de seneste måneder, skriver cheføkonom Tore Stramer fra Nykredit i en kommentar.



Han mener dog ikke, at de svage tal nødvendigvis er et udtryk for en svag udvikling i Danmarks økonomi, da det også skal ses i lyset af ændrede forbrugsvaner.



- Man skal derfor heller ikke lade sig skræmme af dagens svage tal for detailsalget på dansk økonomis vegne.



- Forbrugspilen peger fortsat pænt op. Det skyldes kort og godt, at den private beskæftigelse stiger pænt, renteniveauet er meget lavt og de fleste danskere har en rigtig fin reallønsfremgang i disse år, skriver Tore Stramer.



Nykredit venter, at privatforbruget kommer til at stige 2 pct. i 2017.



