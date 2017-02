Svinekød går især til Kina efter Russisk importstop

Hvis Rusland efter tre år beslutter igen at åbne for import af svin fra EU, så vil Danmark igen være klar til at sælge til russerne.



Men Danmark er ikke længere afhængig af Rusland som importør, fordi nye markeder er åbnet op - især i Kina.



Sådan lyder det fra direktør for handel og marked i landbrugets interesseorganisation, Landbrug & Fødevarer, Jan Laustsen.



"Jeg tror, der vil være en del varer, der finder tilbage til det russiske marked. Andre varer vil fortsat benytte de nye handelsstrømme, som vi har set skabt de sidste par år," siger Jan Laustsen.



Torsdag har en appelinstans ved Verdenshandelsorganisationen, WTO, afgjort, at Ruslands importforbud mod europæiske svin og svinekød er i strid med WTO's regler.



Det russiske importforbud blev indført i januar 2014 som reaktion på, at der var fundet afrikansk svinepest hos to vildsvin i Litauen.



Rusland kan vælge at åbne for importen på baggrund af afgørelsen. Og det vil glæde Landbrug & Fødevarer, hvis det sker.



Men danske svineproducenter har fundet nye lande at afsætte varerne til, fortæller Landbrug & Fødevarer.



Særligt Kina, men også lande som Sydkorea, Colombia og Indonesien er blevet aftagere af særligt svinekød efter det bratte russiske importstop i 2014. I Indonesien er det et stort kinesisk mindretal, der efterspørger svinekød.



Det russiske importforbud mod svineprodukter er siden blevet fulgt op af meget mere omfattende importforbud mod fødevarer fra EU.



Det blev fra EU's side set som en reaktion på spændingerne i Ukraine og sanktioner mod Rusland i den forbindelse.



Det var ifølge Jan Laustsen et chok for de danske svineproducenter, at det russiske marked forsvandt fra den ene dag til den anden.



Ifølge Landbrug & Fødevarer eksporterede Danmark fødevarer til Rusland for fire milliarder kroner årligt.



"Det betyder selvfølgelig noget, når man fra den ene dag til den anden mister et marked. Det var særligt i 2014 og 15, det var svært. Men nu har man stille og roligt fået opbygget en fornuftig prissætning igen på især svinekød."



/ritzau/