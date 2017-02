Valuta: Intet nyt fra rentereferat lægger dæmper på dollar-bål

Udsvingene er små på de internationale valutamarkeder torsdag eftermiddag, hvor selv onsdagens referat fra det seneste amerikanske rentemøde ikke har været i stand til at skabe de store bevægelser.



Det hænger ifølge færøske Banknordik sammen med, at referatet fra centralbanken - også kendt som Federal Reserve - ikke indeholdt noget nyt i forhold til de udtalelser, som flere af bankens medlemmer tidligere er kommet med.



"Dermed blev der ikke båret nyt ved til det bål, som de seneste dage har fyret op under den amerikanske dollar," skriver Banknordik i en kommentar.



Torsdag eftermiddag koster euro 1,0558 dollar mod 1,0540 dollar onsdag eftermiddag, og dollar koster samtidig 113,06 yen mod 113,30 yen onsdag eftermiddag.



Til sammenligning skulle der i starten af ugen lægges 1,0621 dollar for en euro, mens der samme tid gik 113,10 yen på en dollar.



Den europæiske fællesvaluta ser ud til at have stoppet den mindre nedtur, som gjorde sig gældende i ugens første dage.



Baggrunden kan blandt andet være den seneste udvikling i den franske valgkamp, hvor centrumpolitikeren François Bayrou har meddelt, at han ikke opstiller til præsidentvalget, men i stedet vælger at støtte den uafhængige kandidat Emmanuel Macron.



"Det øger klart sandsynligheden for, at Marine Le Pen ikke vil være i stand til at vinde valget. Positivt for euro, som dermed har fået stoppet de seneste dages nedtur," skriver Banknordik.



De seneste meningsmålinger viser ifølge Reuters stort set dødt løb mellem Macron og den konservative François Fillon.



Målingerne peger alle på, at den af de to kandidater, der får flest stemmer i første valgrunde 23. april, skal i duel mod Marine Le Pen fra Front National i en anden og afgørende valgrunde 7. maj.



/ritzau/FINANS