Eurozonen: Forbrugerpriser lander som ventet

De europæiske forbrugerpriser steg med 1,8 pct. i januar sammenlignet med samme måned sidste år. Dermed steg priserne præcis som ventet ifølge et estimat fra Bloomberg News.



Det viser den endelig opgørelse fra Eurostat.



På månedsbasis viste udviklingen et fald på 0,8 pct., hvilket var som ventet af analytikerne.



Kerneforbrugerpriserne - der fraregner prisudsving på energi, fødevarer, alkohol og tobak - steg med 0,9 pct. i januar sammenlignet med den tilsvarende periode et år tidligere - som ventet.



/ritzau/FINANS