Det tyske erhvervstillidsindeks IFO udviklede sig langt bedre end ventet i februar, da det steg til 111,0 fra 109,8 i januar. Det skal sammenlignes med markedskonsensus om indeks 109,6 ifølge Bloomberg.



Respondenternes vurdering af det nuværende forretningsklima steg til 118,4 fra 116,9 måneden før. Til sammenligning havde økonomerne ventet indeks 116,6.



Endelig steg forventningsindekset til 104,0 fra 103,2. Økonomerne havde ifølge Bloomberg ventet et fald i forventningsindekset til 103,0.



Det tyske IFO-indeks dækker over omtrent 7000 tyske selskabers opfattelse af det nuværende forretningsklima, og hvordan de venter, at de næste seks måneder vil blive.



